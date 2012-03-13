У Чернігові на кір почали хворіти студенти медичного коледжу.

Як повідомили УНІАН в обласній СЕС, у навчальному закладі зафіксовано три випадки захворювання на кір серед студентів.

Всього з початку року у Чернігівській області зареєстровано 38 випадків захворювання на кір, у тому числі три діагнози кору підтверджено лабораторно, 35 встановлено клінічно. Під підозрою з діагнозом «кір» перебувають 10 хворих. На сьогодні госпіталізовано 13 осіб.

Впродовж останнього тижня нових випадків захворювання (підозри) на кір у Чернігівському юридичному коледжі Державної пенітенціарної служби України не зареєстровано. Всього у коледжі виявлено 30 випадків кору та 2 випадки краснухи (карантин триватиме ще 2 тижні).