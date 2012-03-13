КПІ може обрати ректора вже 29 березня

КПІ просить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту провести конференцію по виборам претендента на посаду ректора 29 березня 2012 року. Як повідомили УНІАН у "Студентському захисті", про це йдеться у зверненні Комісії з організації і проведення чергових виборів ректор на адресу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за №3 від 7 березня 2012 року.

Відповідно до Статуту університету, після оголошення МОНмолодьспортом конкурсу на заміщення посади ректора, усі структурні підрозділи університету, починаючи з 07.02.2012 року, провели конференції і збори своїх трудових колективів з висунення і обговорення кандидатур на посаду ректору НТУУ КПІ.

У підсумку, на конференціях трудових колективів всіх підрозділів університету (27 факультетів та інститутів і 22 інших структурних підрозділи) одностайно була висунута кандидатура академіка Михайла Згуровського як претендента на посаду ректора НТУУ КПІ.

«Очевидно, що тепер після узгодження дати з боку міністерства, КПІ 29 березня 2012 року обере свого ректора», - підсумував координатор "Студентського захисту" Андрій Черних.