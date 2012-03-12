"Якщо вишу не надано необхідне фінансування, то воно не з'явиться і після доган"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повинно переконати керівництво Міністерство фінансів збільшити фінансування вищих навчальних закладів на виплату індексації стипендій, а не «карати» ректорів вузів доганами або попередженнями, заявив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, коментуючи ситуацію навколо виплати стипендій у ЛНУ ім. І. Франка.

Як відомо, 1 березня голова профкому студентів ЛНУ ім. Івана Франка Михайла Мураля, заявив, що міністерство надало вишу такі плани кошторису, що на індексацію лютневої стипендії не вистачило 1,4 млн. грн.

«3 березня сайт Міністерства зазначає, що жодного випадку зменшення стипендій студентам ЛНУ ім. Івана Франка не зафіксовано і в той же день Міністр підписує наказ про оголошення догани 6 керівникам вищих навчальних закладів за несвоєчасну виплату індексації студентських стипендій, в тому числі ректору ЛНУ ім. Івана Франка – Івану Вакарчуку», - зазначає А. Черних.

Після оприлюднення листування адміністрації ЛНУ ім. Івана Франка з Міністерством, наказом від 5 березня 2012 року, до попереднього наказу вносяться зміни і тепер вже 7 керівникам вищих навчальних закладів оголошується попередження про притягнення до дисциплінарної відповідальності за несвоєчасне здійснення соціальних виплат (зокрема заробітної платні, стипендій тощо). До списку керівників вузів – «порушників» додався – в.о. ректора КПІ Михайло Згуровський, який 7 березня 2012 року передав до Кабінету Міністрів напрацьовану оперативною робочою групою нову редакцію законопроекту «Про вищу освіту» відповідно до доручення прем`єра Миколи Азарова.

«Якщо вишу не надано необхідне фінансування, то воно і не з’явиться після доган і попереджень. Очевидно, що необхідно провести детальну перевірку підписаних кошторисів вищих навчальних закладів на предмет виділення коштів на виплату індексації стипендій», - резюмують у "Студентському захисті".