Львівські студенти «вручили» Табачнику «Орден Голодранців»

Сьогодні у Львові студенти провели флеш-моб «Вручення Міністру АбрАзАвАнія Табачніку «Ордену Голодранців».

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла на площі біля пам’ятника Івану Франку у вигляді імпровізованої церемонії нагородження, під час якої учасники флеш-мобу оголосили, що „ТАБАЧНИКУ було присвоєно „Орден Голодранців” у другі роковини його правління як міністра АбрАзАвАнія - за видатні заслуги у нищенні освіти, переписуванні історії, заниження стипендії нижче прожиткового мінімуму, скороченні уроків української мови та літератури у школах, спробі вилучення з навчальних програм предмету Історія України, скороченні кількості вищих навчальних закладів”.

Сам орден було зроблено у вигляді зірки в центрі із випуклим горельєфом у формі сідниць і написом „Орден Голодранців”, що, за задумом ініціаторів акції, „символізує ставлення всього студентства до міністра”.

Акція пройшла в рамках «АнтиТабачної» кампанії та руху «Голодні студенти», метою є звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти України.