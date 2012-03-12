У Тернополі молодь показала владі «червоні картки»

У Тернополі молодь провела пікетування обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, в руках учасники акції протесту тримали прапори організацій «Батьківщина молода», «Молодого народного руху», «Фронту змін», ВО «Свобода» та національні прапори.

Під час своїх виступів молоді люди критикували дії керівництва держави, зокрема те, що у бюджеті систематично бракує коштів на будівництво житла для молодих сімей, модернізацію гуртожитків, обіцяні державні місця у вишах, натомість гроші на будівництво «Межигір’я» та інших об’єктів, які стосуються влади, завжди знаходяться.

Після своїх виступів присутні на пікеті скандували «Геть Януковича!», «Геть Азарова!», «Геть Табачника!».

На завершення вони символічно продемонстрували владі «червоні картки», при цьому кожен пояснював, за що показує владі червону картку: «за дідівщину в армії», «за закриття шкіл», «за спроби обмежити свободу доступу до Інтернет-ресурсів», «за незнання української мови», «за низькі стипендії» тощо.

«Наша мета - повалення режиму ЯНУКОВИЧА. Сьогодні молодь об’єдналася, щоб показати, що ми незадоволені діями влади. ЯНУКОВИЧ повністю втратив довіру молоді, зрадивши її протягом 2-річного терміну перебування при владі», – зауважив один з організаторів заходу, голова обласної організації «Батьківщина молода» Ігор ДМИТЕРКО.