Учені випадково знайшли ліки від расизму

Науковці виявили неочікуваний побічний ефект ліків, що застосовуються для лікування хвороб серця, а саме – зменшення несвідомих расових упереджень.

На час експерименту вчені поділили добровольців на дві групи – перша отримала бета-блокатори, які знижують серцевий ритм, друга – пігулки-плацебо. Далі учасникам був запропонований стандартний психологічний тест на визначення наявності расистських поглядів.

Про це пише The Daily Mail.

Протягом тесту піддослідним запропонували 140 міні-завдань, де вони мусили співставити слова з позитивним чи негативним значенням, як то, наприклад, "сонячне світло" або "сумний" із фотографіями темно- або білошкірих незнайомців.

Виявилося, що волонтерам, які перед експериментом вжили плацебо, було важче знайти хорошу асоціацію з зображенням темношкірої людини.

Науковці пояснюють ці несподівані результати з тим, що основою расизму є страх. Між тим серцевий препарат, який давали добровольцям, використовується також для лікування тривоги та паніки.

"Ми хотіли дослідити нейробіологію упереджень", - розповіла керівник дослідження, експериментальний психолог з Оксфордського університету Сильвія Тербек.

"Наші результати дають нові відомості щодо процесів у мозку, які формують несвідомі расові забобони", - пояснила вона.

Несвідомі забобони можуть виникати навіть у тих людей, хто щиро вважає, що всі люди рівні. В їх основі лежить примітивний страх перед чимось незнайомим та відмінним.

Натомість на тих піддослідних, чиї расові упередження були свідомими, диво-ліки зовсім не вплинули.

Українська правда. Життя