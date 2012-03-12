Володимир Рутківський отримав Шевченківську премію

Письменник Володимир Рутківський отримав національну премію імені Тараса Шевченка за історичну трилогію для дітей "Джури".

Відповідний указ підписав президент Віктор Янукович.

"Те, що до числа лауреатів після кількадесятирічної перерви потрапив дитячий письменник, – взагалі знакове явище, що не лише свідчить про оздоровлення нашої літератури, а й нагадує всім нам про смиренність", - зазначив Янукович, виступаючи на Шевченківській горі у Каневі Черкаської області.

Нагадаємо, що Рутківський подавав свою кандидатуру на отримання премії минулого року. Тоді переміг Василь Шкляр із романом "Чорний ворон".

"Мені передавали, що всередині комітету між членами журі була дуже важка боротьба, кому віддати перемогу — мені чи Шкляру. Безмовно, цього року теж була боротьба, бо кожен у комітеті має свої симпатії. Щоб взяти премію важливо бути наполегливим і неодноразово туди подаватися".

Нещодавно письменник також повідомив, що планує заснувати на гроші Шевченківського комітету власну премію в царині літератури для дітей.

Премію також отримав композитор Віктор Степурк за псалмодію "Монологи віків" для мішаного хору та солюючих інструментів, мистецтвознавець Тетяна Кара-Васильєва за книгу "Історія української вишивки", художник Анатолій Криволап за цикл живописних творів "Український мотив", поет Петро Мідянка за книгу поезій "Луйтра в небо".

Розмір премії Шевченка у 2012-ому році становить 260 тисяч гривень кожна.

Українська правда. Життя