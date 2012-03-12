Янукович пообіцяв, що звільнятиме Табачника лише в обнімку з Азаровим

Успіх реформи вищої освіти є спільною відповідальністю прем`єр-міністра Миколи Азарова й міністра освіти і науки, молоді й спорту Дмитра Табачника.

Про це сказав президент Віктор Янукович в інтерв`ю телекомпанії "Студія "1+1", що транслювалося 11 березня.

"Що стосується Табачника, там є й об`єктивні, і суб`єктивні причини. Тобто й нагнітання навколо цієї особистості, зайва політизація цього питання, вона існує. Але є й прорахунки. У тому числі в питанні реформи, наприклад. Тут особисто прем`єр-міністр, я йому сказав, що ви, Микола Янович, будете особисто відповідати за реформу вищої освіти, і якщо будуть якісь прорахунки, то ви, як кажуть, обнявшись підете разом з Табачником", - заявив Янукович.

За його словами, в окремих випадках Азаров опрацьовував питання, що стосуються реформування вищої освіти, без участі Табачника.

Водночас президент зазначив, що на сьогодні рішення із приводу звільнення Табачника не приймалося й він буде продовжувати працювати.

Українська правда