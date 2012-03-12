Google заплатить $60 тисяч студенту, який зламав браузер Chrome
10:34, 12 березня 2012Освіта
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У Ванкувері пройшов конкурс хакерів
Компанія Google присудила премію у розмірі $60 тисяч російському студентові з Тюмені Сергію Глазунову, який зумів першим виявити ваду в браузері Chrome.
Студент зумів знайти дефект браузера, пов`язаний з UXSS-атакою та історією навігації в Chrome.
У повідомленні компанії йдеться, що подробиці вад браузера буде оприлюднено пізніше. Поки ж інтернет-гігант закликає користувачів встановити оновлення безпеки.
Конкурс хакерів Pwnium проходив у Ванкувері.
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