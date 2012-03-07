Табачник змінив догану Вакарчуку на попередження
Хто затримує стипендію?
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту змінило догану ректору Львівського університета ім. Франка Івану Вакарчуку на попередження.
Про це повідомляє прес-служба вишу.
Зокрема, до наказу міністерства про догану ректорам шести вищих навчальних закладів внесли поправку, згідно з якою Вакарчуку оголошено попередження про дисциплінарну відповідальність у разі повторення випадків несвоєчасних соціальних виплат.
Причиною зміни рішення, зазначили у виші, стала доповідна записка директора департаменту економіки та фінансування Світлани Даниленко.
Як відомо, міністр освіти Дмитро Табачник оголосив догану ректорам вишів, які не виплатили індексацію стипендії у лютому. Серед них був і ректор ЛНУ ім. Франка Іван Вакарчук.
Пізніше у виші спростували інформацію про вину ректора, зазначивши, що саме міністерство не відреагувало вчасно на звернення ВНЗ про необхідність проведення індексації стипендії.