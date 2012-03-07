Табачник змінив догану Вакарчуку на попередження

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту змінило догану ректору Львівського університета ім. Франка Івану Вакарчуку на попередження.

Про це повідомляє прес-служба вишу.

Зокрема, до наказу міністерства про догану ректорам шести вищих навчальних закладів внесли поправку, згідно з якою Вакарчуку оголошено попередження про дисциплінарну відповідальність у разі повторення випадків несвоєчасних соціальних виплат.

Причиною зміни рішення, зазначили у виші, стала доповідна записка директора департаменту економіки та фінансування Світлани Даниленко.

Як відомо, міністр освіти Дмитро Табачник оголосив догану ректорам вишів, які не виплатили індексацію стипендії у лютому. Серед них був і ректор ЛНУ ім. Франка Іван Вакарчук.

Пізніше у виші спростували інформацію про вину ректора, зазначивши, що саме міністерство не відреагувало вчасно на звернення ВНЗ про необхідність проведення індексації стипендії.

Українська правда