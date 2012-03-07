У США звільнений вчитель розстріляв директора, а потім застрелився

Учитель іспанської мови в американському штаті Флорида розстріляв з автоматичної гвинтівки директора школи, а потім застрелився, передає РІА НОВИНИз посиланням на телеканал CNN.

Інцидент стався в приватній Єпископальної школі міста Джексонвілль.

За словами офіцера поліції Двейн Сентерфіта, 28-річний Шейн Шумерт повернувся в школу зі зброєю через кілька годин після того, як його звільнила директор Дейл Ріган. Зловмисник, сховавши гвинтівку в футлярі для гітари, попрямував прямо в офіс директора. Заставши Дейл Ріган в кабінеті, він дістав зброю і вистрілив в директора кілька разів.

"Він розстріляв міс Реган і потім вбив себе", - сказав офіцер Сентерфіт.

Студенти та інші співробітники школи не постраждали під час стрільби.

Інциденти з використанням вогнепальної зброї не є рідкістю в школах та інших навчальних закладах США. У штаті Огайо 29 лютого озброєний молодик без розбору відкрив вогонь в кафетерії школи в місті Шардон, загинули три людини. До сумних рекордів за кількістю вбитих належить трагедія в школі міста Колумбіна (штат Колорадо), де в квітні 1999 року від рук двох підлітків загинули 12 однолітків і вчитель. Нападники покінчили із собою.