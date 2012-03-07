Губернатор: вчителі самі зрозуміли, що треба вступати до Партії регіонів

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН відкидає звинувачення у примушуванні працівників бюджетної сфери вступати до лав Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОПТЯН сказав на прес-конференції, коментуючи заяви депутатів про скарги освітян на те, що начальники районних або обласного управлінь змушують їх вступати у Партію регіонів.

В.ХОПТЯН запевнив, що подібних фактів в області немає.

«Назвіть мені хоч одне прізвище вчителя чи директора, кого примусили. Просто сьогодні усі зрозуміли, що Партія регіонів взяла на себе відповідальність за стан справ у державі. І рядові люди пишуть заяви, пенсіонери, молодь. Кого, пенсіонера заставиш вступити? А вступають у кожному районі», – стверджує В.ХОПТЯН.

Він додав, що раніше розгалуженість та кількість членів обласної організації Партії регіонів була незадовільною .

«Як такої обласної партійної організації, не боюся цього сказати… Вона була зовсім іншого плану. А зараз створюють первинні районні партійні організації», – сказав В.ХОПТЯН.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2011 року В.ХОПТЯНА обрали головою Тернопільської обласної організації Партії регіонів. Його кандидатуру на розгляд делегатів 16-ї конференції обласної організації партії вніс попередній керівник Орест МУЦ.