Молодь показала Януковичу «червону картку» в Єнакієвому

Перед будівлею Єнакіївської міськради 6 березня близько 30 осіб провели акцію «Червона картка Януковичу».

Як повідомляє «ОстроВ», молоді люди віком до 25 років тримали плакати «Дороги не тільки там, де їде президент», «Де контрактна армія до 2011 року?», «Де іпотека під 7% річних?», а також червоні паперові листки, що символізували футбольні червоні картки.

Учасники акції по черзі передавали один одному мегафон, в який говорили, за що показують червону картку президентові Януковичу. На адресу президента звучали звинувачення в корупції і здачі національних інтересів.

Координатор акції Олександр Безніс розповів, що в мерії Єнакієвого йому запропонували перенести акцію на інший день, проте мітингувальники вирішили провести акцію саме 6 березня.

Якийсь час учасники акції скандували речівки, після чого скотчем прикріпили символічну червону картку до будівлі міськради.

Мітинг проходив без політичної символіки. Організатором акції виступила активна молодь Донецька і Єнакієвого