Академія наук вищої школи України засудила Табачника

Президія академії наук вищої школи України виступила із заявою з приводу «рейдерської реорганізації» Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

Науковці звернулися до президента Віктора Януковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, голови Верховної ради Володимира Литвина та до широкої громадськості з вимогою припинити знущання над колективом вчених-українознавців та не допустити знищення Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

«Ось уже більше двох років Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України на чолі з міністром Табачником Д. В. під прикриттям начебто реформування освітньої галузі фактично реалізує політику цілеспрямованої її руйнації, — йдеться в заяві. - Така політика реформування спрямована на знищення національного підґрунтя державотворення, позбавлення навчально-виховного процесу українознавчої методології та змісту».

«Нам, ученим АНВШ України, абсолютно зрозуміло, що кінцевою метою сучасних реформ в освітньо-науковій галузі постає її повна денаціоналізація та утвердження деградаційних процесів у формуванні суспільної свідомості української молоді. У цьому контексті на шляху реалізації цих планів великою перешкодою виявився Національний науково-дослідний інститут українознавства (зараз його перейменовано в Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії), і тому став одним з основних об’єктів українофобських устремлінь міністра Табачника і його «команди». Ми усвідомлюємо, що при цьому передбачається захоплення і привласнення будівлі інституту», — йдеться в заяві.

«На прикладі Інституту українознавства сьогодні МОНмолодьспорту України відпрацювало навіть методичну схему рейдерської ліквідації невгодних наукових установ і навчальних закладів та їхніх керівників. Два останніх роки для Інституту українознавства — це час безперервного мордування керівництва і науковців, повсякденного перешкоджання у виконанні наукових і науково-методичних досліджень», — заявили науковці.

Тому учені академії засуджують дискредитаційну та руйнівну діяльність Табачника Д. В. на посаді міністра, а також висловлюють свій рішучий протест з приводу замовних МОНмолодьспортом наклепницьких і образливих пресових повідомлень щодо діяльності інституту і його директора академіка Кононенка П.П.

Наразі блокада інституту триває. Призначений наказом МОНМС заступником директора Інституту українознавства «з особливими повноваженнями» Анатолій Чайковський через суд домагається права зайняти керівну посаду та виплатити заробітну плату. Солом’янський районний суд у м. Києві задовольнив такі вимоги позивача. Інститут українознавства оскаржив рішення Солом’янського суду в апеляційній інстанції.

zn.ua