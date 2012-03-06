Фронт змін: Табачник має вибачитися перед Вакарчуком

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник перейшов до відвертого переслідування ректорів, які мають мужність об’єктивно оцінювати ситуацію, що склалася нині в українській вищій освіті.

Про це народний депутат України, член партії «Фронт Змін» Леся Оробець і координатор напрямку «Суспільство знань» «Фронту Змін» Лілія Гриневич заявили, коментуючи оголошення догани ректору Львівського національного університету імені Івана Франка Івану Вакарчуку відповідно до наказу МОНМС №93-к від 03.03.2012 «за несвоєчасну виплату індексацій стипендій студентам».

«Ідеться про класичну публічну екзекуцію фахівця, який на відміну від чинного міністра має авторитет серед колег завдяки чималому доробку в розбудові української вищої школи», - наголосили представники «Фронту Змін».

На переконання Лесі Оробець і Лілії Гриневич, скандальний наказ має щонайменше дві мети: «З одного боку, Табачник прагне дискредитувати і залякати перспективою звільнення «за статтею» незалежного ректора. З іншого – покласти на нього відповідальність за грубі прорахунки, допущені керівниками міністерства. Адже лише 5 березня Івану Вакарчуку заступник міністра П.Куліков дозволив факсом нарахувати індексацію стипендій за рахунок спецфонду закладу – у відповідь на офіційне прохання ректора від 17 лютого. Тим часом як уже 3 березня наказ про догану з’явився на сайті Міносвіти».

«Міністр повинен скасувати незаконну й ганебну догану ректору ЛНУ та вибачитися перед ним», - наголошується в заяві членів «Фронту Змін».

Керівництвом ЛНУ імені Івана Франка ще 1 лютого 2012 р. до Міносвіти було надіслано розрахунок стипендіального фонду за результатами зимового семестрового контролю, згідно з яким місячний стипендіальний фонд становив 6 млн. 643 тис. 397 грн., у тому числі індексація – 1 млн. 525 тис. грн.

Згідно з цим розрахунком, МОНМС 22 лютого 2012 року затвердило Помісячний план використання бюджетних коштів на 2012 рік, який не містив щомісячної індексації стипендій упродовж січня - травня. Натомість, ці кошти були передбачені до виплати в червні.

З огляду на це, керівництво Львівського університету офіційно звернулося до МОНМС із проханням (лист № 634-Р від 17.02.2012 року) розглянути можливість перерозподілу коштів загального фонду по КПК 2201160 у доведеному Університету помісячному плані використання бюджетних коштів на 2012 рік, а саме «6 млн. 500 тис. грн. зняти з червня і щомісячно рівними сумами (1 млн. 300 тис. грн.) додати у період лютий-травень поточного року для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, стипендії, індексації грошових доходів»

У відповідь на це лише 5 березня 2012 року о 15.58 год. Міносвіти факсом погодило «здійснення виплати індексації стипендій у березні місяці за рахунок тимчасово вільних коштів спеціального фонду навчального закладу з подальшим їх відшкодуванням у квітні поточного року».

При цьому, ще 3 березня 2012 року на сайті Міносвіти було оприлюднено наказ МОНМС №93-к від 03.03.2012 «Щодо притягнення ректорів вищих навчальних закладів до дисциплінарної відповідальності».



