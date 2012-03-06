Янукович привітає свою першу вчительку
15:14, 06 березня 2012Освіта
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"Коли є можливість, я завжди до неї заїжджаю"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітає свою першу вчительку Ганну Дмитрівну ЗОГОНОВУ з Міжнародним жіночим днем.
Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ повідомив під час зустрічі з видатними жінками держави, яка відбулася в Адміністрації Президента напередодні свята. «Я обов`язково вітатиму свою вчительку, Ганну Дмитрівну», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Глава держави додав, що відвідує свою першу вчительку, коли має можливість. «Коли є можливість, я завжди до неї заїжджаю, а якщо можливості немає - я їй телефоную», - сказав він.
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