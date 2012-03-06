У Херсоні встановлять пам'ятник Першій вчительці

У Херсоні до Дня вчителя хочуть встановити пам`ятник Першій вчительці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, про це заявила секретар Херсонської міськради Зоя БЕРЕЖНА на спеціальному засідання робочої групи з цього питання.

«У центрі Херсона має з`явитися новий красивий об`єкт міського дизайну, який не лише стане черговою візитною карткою нашого міста, а й створюватиме позитивне емоційне враження. Він не буде звичайним традиційним, а так би мовити - функціональним, об`єднуючим», - повідомила секретар міськради.

Також З.БЕРЕЖНА вважає, що новий пам`ятник стане «Меккою для цілої низки свят - 1 вересня, останнього дзвоника, випускного». Крім того, чиновник чекає, що, лавки біля пам`ятника Першій вчительці стануть «затишним місцем для щоденних зустрічей і спілкування херсонської молоді».

На засіданні робочої групи було вирішено, що пам`ятник встановлять в центрі міста до дня Вчителя (у жовтні цього року).

Питання про встановлення такого пам`ятника порушувалося мером Херсона Володимиром САЛЬДО ще в 2010 році, і воно було схвалено виконкомом міськради. Проте з причин, про які мерія не повідомляла, пам`ятник так і не встановили.