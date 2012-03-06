В Україні пройде шкільний чемпіонат з футболу з нагоди Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, у цих змаганнях зможуть взяти участь абсолютно всі українські середні школи.

«Більше 300 тисяч школярів зможуть зіграти у футбол і стати частиною Євро-2012», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, як головний приз змагань кожна команда-фіналіст турніру отримає 25 квитків на фінальний матч Євро-2012, який відбудеться 1 липня у Києві на НСК «Олімпійський».

Відповідно, сказав він, півфіналісти турніру отримають квитки на півфінал чемпіонату, чвертьфіналісти турніру – на чвертьфінал Євро-2012.

Як повідомив Б.КОЛЕСНІКОВ, він звернувся з проханням до керівництва Федерації футболу України запросити президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ приїхати в Україну і вручити кубок команді-переможцю шкільного чемпіонату, що стане своєрідною репетицією вручення головного призу Чемпіону Європи з футболу.

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що шкільний футбольний турнір стартує у 20-х числах березня. У турнірі візьмуть участь команди кожного району кожної області України.

За словами віце-прем’єра, наприкінці квітня відбудуться матчі 1/16 шкільного кубку, на початку травня – 1/4 і т.д. Він додав, що пізніше буде визначено дату проведення фіналу цих шкільних змагань.

Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що у турнірі зможуть взяти участь команди усіх шкіл, однак винятком буде заборона участі у змаганні для тих школярів, які займаються у профільних дитячо-юнацьких спортивних школах.

Зі свого боку, президент ФФУ Григорій СУРКІС підтвердив, що фінальний матч шкільного турніру, як і фінал Євро-2012, відбудеться на НСУ «Олімпійський».

Він також зазначив, що 20 березня під час проведення заходів за участю керівництва УЄФА матиме зустріч з президентом УЄФА М.ПЛАТІНІ і запросить його приїхати в Україну для вручення кубка команді-переможниці шкільного чемпіонату.