Один з керівників центру профтехосвіти Криму розтратив 20 мільйонів

Кримське управління Служби безпеки України порушило кримінальну справу проти посадової особи регіонального центру професійно-технічного навчання за підозрою в присвоєнні понад 20 млн. грн., повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Мова йде про одного з керівників центру, прізвище якого не розголошується.

«У серпні 2011 року кримський центр профтехосвіти, вирішивши розширити базу перепідготовки безробітних, провів тендер на придбання комплексу будівель, вибравши будівлі, що розташовувалися неподалік від баз, що вже працюють. Посадова особа підписала договір купівлі із продавцем, на рахунки якого перевели понад 24 млн. грн., хоча, за оцінками експертів, реальна вартість придбаних об`єктів становила всього 3,5 млн. грн.», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - «присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем».