ЛНУ ім. Франка: Вини Вакарчука у невиплаті індексації стипендій немає

Вини ректора Львівського національного університету імені Івана Франка у несвоєчасній виплаті індексації стипендій студентам за лютий 2012 року – немає. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зокрема, там зазначили, що університет діяв у рамках чинного законодавства:

1 лютого 2012 р. Львівський національний університет імені Івана Франка подав розрахунок стипендіального фонду за результатами зимового семестрового контролю у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, де місячний стипендіальний фонд становить 6 млн. 643 тис. 397 грн, у тому числі індексація – 1 млн 525 тис. грн.

У свою чергу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 22 лютого 2012 року затвердило Помісячний план використання бюджетних коштів на 2012 року, де в помісячних обсягах з січня до травня не передбачено щомісячної індексації стипендій. Натомість ці кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України передбачило на червень.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі Ректора Івана Вакарчука 17 лютого 2012 року звернувся у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України з проханням (лист № 634-Р від 17.02.2012 року) розглянути можливість перерозподілу коштів загального фонду по КПК 2201160 у доведеному Університету помісячному плані використання бюджетних коштів на 2012 рік, а саме «6 млн. 500 тис. грн зняти з червня і щомісячно рівними сумами (1 млн. 300 тис. грн.) додати у період лютий-травень поточного року для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, стипендії, індексації грошових доходів».

У лютому 2012 року студентам було виплачено стипендію у повному обсязі, але без індексації. У надії на одержання дозволу на перерозподіл коштів планували здійснити необхідні виплати студентам у І-ій половині березня. Однак Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України лише 5 березня 2012 року о 15.58 год. факсом надіслало копію листа, у якому йдеться про те, що «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не заперечує проти здійснення виплати індексації стипендій у березні місяці за рахунок тимчасово вільних коштів спеціального фонду навчального закладу з подальшим їх відшкодуванням у квітні поточного року».

Виплата всіх видів державних стипендій та її індексації здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету відповідно до Постанови КМУ від 12.07.2007 р. №882 «Питання стипендіального забезпечення».

Погашення заборгованої індексації стипендії за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету не передбачено кошторисом видатків Університету, оскільки доходи, отримані від надання освітніх платних послуг, у своєму розрахунку не містять компенсації витрат на стипендію студентам.

З іншого боку, якби був розроблений механізм погашення заборгованості зі спеціального фонду, то, враховуючи доведені ліміти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України станом на червень 2012 року, в Університеті утворилася б економія стипендії на суму 6 млн 500 тис. грн., які довелося б повернути в дохід держави. Таким чином, студенти-платники змушені будуть оплатити індексацію стипендії студентам-бюджетникам.

Нагадаємо, 3 березня 2012 року на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з’явилася інформація «Винні ректори будуть відповідати персонально за несвоєчасну виплату індексації стипендій».