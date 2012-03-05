Українська Вікіпедія обігнала російську за якістю статей

12:10, 05 березня 2012
Освіта
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За лютий піднялася з 7-го на 5-те місце

Згідно з даними березневого рейтингу якості «Список статей, які повинні бути у всіх Вікіпедіях», українська Вікіпедія займає 5-те місце серед всіх 284 мовних розділів цієї всесвітньої онлайн-енциклопедії і найвище місце серед слов`янських Вікіпедій. Про це повідомила громадська організація «Вікімедіа Україна».

Протягом лютого україномовна Вікіпедія піднялася з 7-го на 5-те місце за цим показником, і обійшла російську та іспанську Вікіпедії. За лютневим результатами українська Вікіпедія продемонструвала найкращі показники зростання серед усіх мовних розділів.

У список кращих 1000 статей входять статті з області загальних знань. Вони використовуються для підрахунку своєрідного «рейтингу Вікіпедій», який оновлюється один раз на місяць і відображає наявність і розмір статей з цього списку.

Перший рядок у цьому рейтингу якості посідає каталонський мовний розділ Вікіпедії, за ним йде англомовний, а 3-тє і 4-те місце займають франко- і німецькомовні Вікіпедії.

Таке зростання якості 1000 необхідних статей було обумовлено, перш за все, збільшенням кількості користувачів української Вікіпедії, які протягом останнього місяця зробили як мінімум одне виправлення.

zn.ua

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