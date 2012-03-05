У Великобританії скасували домашні завдання для молодших класів

У Великобританії відмінили обов`язкові домашні завдання для учнів початкової школи після того, як батьки почали скаржитися, що на їх виконання іде увесь вільний час сім’ї.

Як повідомляє «Газета.ру»з посиланням на Telegraph, згідно з чинним законодавством Великобританії, домашні завдання для дітей від 7 до 11 років мають займати не менше півгодини години в день. Але батьки скаржаться, що на виконання деяких вправ витрачається значно більше часу. Якщо ж дітей кілька і всі вони навчаються в різних класах, домашня робота віднімає вільний вечір у всієї сім`ї.

Міністр освіти Майкл ГОУВ заявив, що тепер кожен учитель буде сам визначати, скільки домашньої роботи задати своїм учням, не дотримуючись раніше встановлених правил. Для середніх і старших класів такого послаблення вже не буде.

Прихильники скасування домашніх завдань вважають, що велику користь дитині принесе не виконання обов`язкових завдань, а сімейний перегляд пізнавальних фільмів або читання вголос.