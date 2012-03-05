В Одесі заснували газету для іноземних студентів

Презентація газети «Odessa International», створеної для іноземних студентів, які навчаються в місті, відбулася в Одеському Національному університеті ім. Мечникова.

Як передає кореспондент УНІАН, редактор видання доцент Володимир ПОЛТОРАК заявив, що «це перше в Одесі видання англійською і російською мовами, мета якого - знайомити іноземних студентів і стажистів з науково-дослідним потенціалом міста, діапазоном навчальних можливостей ООНУ та інших вузів, а також з історією і традиціями Одеської обл., актуальною інформацією у сфері культури, міжнаціональних відносин».

Видання створене на базі прес-служби ОНУ викладачами і студентами університету, що працюють з іноземними колегами.