Томенко просить гроші на фізкультуру

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагатиме збільшення фінансування оздоровлення та фізичної культури дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що за указом Президента 2012 рік оголошено роком здорового способу життя та спорту, проте підтримка фізичної культури та масового спорту суттєво не змінилася, а подекуди й зменшилася.

М.ТОМЕНКО наголосив, що кошти державного бюджету розподілені таким чином, що місцеве самоврядування отримало мізерну суму на утримання спортивних шкіл. “А цих грошей ледь вистачає на заробітну плату, не кажучи вже про закупівлю спортивного інвентарю та організацію спортивних змагань”, - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО зазначив, що сьогодні виживають лише ті дитячі та юнацькі спортивні школи, які тримаються на ентузіазмі вчителів, викладачів, а також на підтримці бізнесменів та меценатів.

Тому, за словами віце-спікера, під час внесення змін до бюджету він буде вимагати від президента та уряду не лише теоретично, а й практично, шляхом фінансування, інвестувати кошти в оздоровлення та фізичну культуру дітей.