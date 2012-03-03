У Табачника запевняють, що не наживаються на дипломах

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спростовує інформацію щодо великої вартості виготовлення документів про освіту державним підприємством "Інфоресурс", який є уповноваженим органом МОНмолодьспорту із забезпечення навчальних закладів документами про освіту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОНмолодьспорту

"Державне підприємство "Інфоресурс" забезпечує навчальні заклади документами про освіту державного зразка, що виготовляються поліграфічним способом та, на основі фотокомп’ютерних технологій, перелік та зразки яких затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260. Бланки документів про освіту, що виготовляються поліграфічним способом (всього 23 види бланків), державне підприємство закуповує у ДП "ПК "Зоря". Зазначені бланки документів мають різну ціну", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У МОН наголошують, що більшість з документів, що реалізуються навчальним закладам – додатки до диплома про вищу освіту, які державне підприємство закуповує по 0,90 грн., а реалізовує навчальним закладам по 1,20 грн. та дипломи для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України, які державне підприємство закуповує по 18,90 грн., реалізовує навчальним закладам по 22,20 грн.

"Документи про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, повний перелік яких встановлено Порядком замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 201/8800, державне підприємство закуповує у інформаційно-технічного адміністратора інформаційно-виробничої системи «ОСВІТА» по 33,96 грн., і тільки ці документи про освіту реалізовує навчальним закладам по 36,30 грн., з яких 2,34 грн. становить вартість послуг, що надає державне підприємство при забезпеченні навчальних закладів документами про освіту", - повідомили у прес-службі.

Окремо прес-служба зазначає, що Державне підприємство "Інфоресурс" здійснює закупівлю документів про освіту з дотриманням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель". "Також зауважимо, що правильність формування ціни на документи про освіту неодноразово була перевірена та підтверджена державними контролюючими органами України", - уточнюється у повідомленні.

"МОНмолодьспорту закликає представників засобів масової інформації, які поширили неправдиву інформацію, спростувати її, і надалі, під час підготовки статей, оперувати лише офіційною інформацією та не вводити в оману своїх читачів", - підкреслили у прес-службі.