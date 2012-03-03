У Прилуках студентка викинула немовля на смітник

У Прилуках Чернігівської області студентка викинула новонароджену дитину на смітник. Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС в області, до чергової частини міськвідділу міліції зателефонував житель Прилук і повідомив, що поблизу власного будинку у контейнері для сміття він виявив поліетиленовий пакет з тілом немовляти.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу та керівництво міліції. Під час медичного дослідження у новонародженої дівчинки було виявлено численні тілесні ушкодження.

Оперативники карного розшуку Прилуцького міського відділу після спілкування з медпрацівниками проаналізували інформацію про потенційних породіль. Того ж дня міліціонери встановили особу матері загиблої дитини. Нею виявилася 18-річна учениця одного з навчальних закладів міста. Дівчина розповіла правоохоронцям, що вона народила дитину вдома самостійно. За її словами, під час пологів немовля впало та отримало тілесні ушкодження, від яких потім померло. Після цього дівчина загорнула тіло новонародженої у пакет і викинула на смітник.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 117 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини», що передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п`яти років. Розслідування триває.