Азаров запропонував трьом студентам роботу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував трьом студентам закарпатських вищих навчальних закладів стати його радниками на громадських засадах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, відповідна пропозиція у голови уряду з’явилась під час лекції «Як в Україні забезпечити сталий соціально-економічний розвиток», яку він прочитав для студентів вищих навчальних закладів Ужгорода.

Зокрема, М.АЗАРОВ запропонував стати його радниками студентам Мукачівського державного університету (факультет менеджменту та підприємництва) Мілану КУШТУЛИНЦЮ, Ужгородського національного університету (юридичний факультет) Олександру СЛИВЦІ і Закарпатського державного університету (факультет економіки та туризму) Михайлу ГНЕТИЛУ.

Під час лекції прем‘єр звернувся до студентів з проханням висловити бачення актуальних питань розвитку соціальних та економічних процесів, які відбуваються в Україні.

М.АЗАРОВ запросив на сцену трьох слухачів, яких вибрали студенти, і запропонував їм бути опонентами голови уряду.

У першу чергу прем’єр-міністра цікавило те, що, на думку студентства, уряд робить невірно і що необхідно виправити.

«Мені не потрібні схвальні відгуки про роботу уряду. В першу чергу я хочу запитати у студентів: що, на вашу думку, уряд робить невірно, що необхідно виправити», - сказав він.

«Я вважаю, що поки що всі дії уряду є правильними, але за короткий час не можна розвинути економіку і підняти її з ями. Має пройти років 10-15», - сказав студент-правник.

Прем‘єр підтвердив судження студента. «За рік-два підняти країну, підняти економіку неможливо, але якщо із року в рік наполегливо працювати – ми зможемо протягом 10-15 років зробити Україну процвітаючою європейською країною», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що для цього потрібна політична стабільність та єдність усіх гілок влади.

Водночас М.АЗАРОВ нагадав, що завжди напередодні виборів з’являється велика кількість провокаторів, які намагаються підірвати політичну стабільність в країні.

Він спрогнозував, що під час виборчої кампанії до парламенту будуть висуватися відверто популістські гасла, коли окремі кандидати будуть обіцяти після приходу до влади золоті гори: вдвічі збільшити розмір пенсії, зарплати чи стипендії, створити мільйони додаткових робочих місць тощо.

«Політичних провокаторів, особливо напередодні виборів, буде надзвичайно багато. І їхнє головне завдання – підірвати довіру до влади. А підірвана довіра до влади одразу ж підриває довіру до економічних і політичних кроків влади. Обманутих людей набагато простіше скерувати на прийняття неправильних рішень», - зазначив М.АЗАРОВ.

Наприкінці лекції він запропонував слухачам обрати з трьох студентів, які йому опонували, того, хто, на їхню думку, найбільш підготовлений для того, аби у майбутньому стати прем‘єр-міністром.

Зрештою він запропонував: «Я запрошую цих молодих людей стати моїми радниками на громадських засадах». «Коли ви будете прем‘єр-міністрами, вам доведеться приймати непрості рішення. Єдино вірних рішень не буває. У будь-якому рішенні можна знайти як плюси, так і мінуси. Завдання прем‘єр-міністра - знайти оптимальне рішення, що буває досить складно», - сказав М.АЗАРОВ.