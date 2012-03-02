У Херсоні затримали студентів, які «висміювали» Януковича

У Херсоні міліція затримала студентів, які розклеювали листівки, що висміюють Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Сектора зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, полковник міліції Олена РЕНКАС, 29 лютого ввечері на вул. Кулика в Херсоні працівники міліції затримали двох студентів 4-го і 5-го курсів Херсонського національного технічного університету (ХНТУ).

Молоді люди були затримані під час розклеювання листівок, в яких, як зазначається в протоколі затримання, «в грубій і образливій формі висміюється глава держави». Інших деталей про зміст листівок не повідомляється. Всього у студентів вилучили 19 листівок.

Зі студентів також взяли пояснення, після чого їх відпустили.

«Студенти навіть не були затримані, тільки доставлені до райвідділу міліції для дачі пояснень. У міліції вони були 2-3 години, після чого їх відпустили. Якихось подальших процесуальних дій з цього приводу не проводилося, кримінальна справа не порушувалася. Тільки в день затримання проводилася перевірка за фактом розклеювання листівок і джерел їх появи», - повідомила О.РЕНКАС.