Янукович розповів дітям, як важко досягати мети

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав молоді мріяти і досягати найвищіх висот в житті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідання ІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів» у Києві.

"Я з великим задоволенням відвідав цю виставку. Я в черговий раз, по-перше, отримав задоволення, по-друге, здивувався, як ви підросли - і як люди, і як майстри", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, творчість допомагає дітям пізнавати світ, допомагає у подальшому навчанні і житті.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що знає, як важко досягати поставленої перед собою мети, але дуже важливо, щоб діти мріяли і всього досягали.

"Наша держава будується, будується, як сильна незалежна країна, зі своїм красивим ім`ям - Україна. Ми маємо велику надію на вас, що ви з року в рік будете підростати і ви будете йти за сьогоднішнім поколінням. А краще, щоб ви не тільки наздогоняли, а й перегнали нас. Це було б приємно", - сказав В.ЯНУКОВИЧ і побажав дітям підкорювати найвищі висоти в житті.

Як повідомляє прес-служба Малої академії наук, у ході виставки були роздані патенти на розробки 12 кращим молодим винахідникам України. Свої проекти школярі представили рік тому на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Найбільше патентів видано на оригінальні комп`ютерні програми. Це, зокрема, інтернет-система Василя ГОРБАЧЕНКА з Чернігівської області для інформування батьків, веб-система Тараса ХВИЛЯ із Києва для створення баз даних випускників, програма Романа ЛЮКА з Волині для автоматичного розпізнавання номерного знаку автомобіля, система контролю доступу Романа ГОЦІЯ зі Львова на основі 3D-сканування обличчя, програмне забезпечення Олександра МАРТИНЮКА з Києва для проведення експериментів на уроках фізики.

У прес-релізі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту наголошується, що позашкільні заклади відвідують 1,5 млн. дітей, тобто більше третини дітей шкільного віку.