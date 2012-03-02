Виші купують бланки дипломів у десятки разів дорожче собівартості

ДП «Інфоресурс» 27 лютого уклало угоду з ДП «ПК «Зоря» на друк 2,98 млн примірників документів про освіту державного зразка, що виготовляються поліграфічним способом. Вартість угоди склала 4,44 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Середня вартість одного бланку склала 1,49 грн. Разом з тим, «Інфоресурс» монопольно продає навчальним закладам документи про освіту по значно вищим цінам. Наприклад, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 21 лютого про процедурі закупівлі «в одного учасника» уклав угоду з «Інфоресурсом» на придбання 3550 документів про освіту по середній ціні 36,3 грн./екз.

Державне підприємство «Інфоресурс» було створено Міністерством освіти, молоді та спорту в квітні 2011 року. До виготовленням документів про освіту займалось державне підприємство «Державний центр прикладних інформаційних технологій», яке через наявність авторських прав купувало бланки у приватного ЗАТ «НДІ прикладних інформаційних технологій». Ця компанія контролювалась п’ятьма керівниками відомих наукових закладів, в тому числі ректором «Київського політехнічного інституту» Михайлом Згуровським. Тоді ціни на бланки були аналогічні новим.

Передавальний акт правонаступництва між ДП «Державний центр ПІТ» та ДП «Інфоресурс» підписано сторонами та затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 18 серпня 2011 року. Директором «Інфоресурсу» є Валерій Підліснюк, раніше відомий як заступник голови з питань споживчого ринку Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.