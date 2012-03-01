Студентам університету Франка урізали стипендію
На 200 гривень
Вісьмом тисячам спудеїв ЛНУ імені Івана Франка через брак коштів зменшили стипендію майже на третину. Про це повідомляє ZIK
В гаманці студента франкового університету відтепер на 200 гривень менше.
«Стипендія для мене – це своєрідна мізерна незалежність, а зараз вона похитнеться. Доведеться економити і на харчах, і на транспорті. Буде краща погода, ходитиму на пари пішки», – розповів студент ЛНУ імені І. Франка Володимир Сенатовський.
В університеті кажуть: стипендію в лютому виплатили повністю. А от на індексацію – не вистачає. Раніше таке вже було, проте бракувало щонайбільше 100 тисяч гривень.
«Міністерство надало університету такі плани кошторису, що на індексацію лютневої стипендї не вистачає коштів – 1,4 млн гривень», – зауважив голова профкому студентів ЛНУ ім. І. Франка Михайло Мураль.