На Житомирщині відкрили школу, яку будували майже чверть століття

20:31, 01 березня 2012
Освіта
0 0

Було витрачено майже 10 млн. грн

У житомирському райцентрі Черняхів сьогодні відкрили школу, на будівництво якої за 20 років було витрачено майже 10 млн. грн. з бюджету держави й області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Будівництво споруди на 864 учнівських місця було розпочате ще у 1989 році. На жаль, через відсутність коштів будівельні роботи неодноразово припинялися», - йдеться у прес-релізі.

Черняхівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів складається з двох блоків і розрахована на 862 учні. В ній обладнано навчальні, фізкультурно-оздоровчі, адміністративні і клубні приміщення, харчоблок, зону відпочинку.

У відкритті навчального закладу брали участь голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК, голова Житомирської обласної ради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ та інші чиновники.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter