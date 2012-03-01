На Житомирщині відкрили школу, яку будували майже чверть століття

У житомирському райцентрі Черняхів сьогодні відкрили школу, на будівництво якої за 20 років було витрачено майже 10 млн. грн. з бюджету держави й області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Будівництво споруди на 864 учнівських місця було розпочате ще у 1989 році. На жаль, через відсутність коштів будівельні роботи неодноразово припинялися», - йдеться у прес-релізі.

Черняхівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів складається з двох блоків і розрахована на 862 учні. В ній обладнано навчальні, фізкультурно-оздоровчі, адміністративні і клубні приміщення, харчоблок, зону відпочинку.

У відкритті навчального закладу брали участь голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК, голова Житомирської обласної ради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ та інші чиновники.