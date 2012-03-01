Міжнародний медичний коледж відкликав свій позов до Міносвіти

Міжнародний медичний коледж (ММК) відкликав свій позов до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо анулювання ліцензії навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання під час розгляду справи по суті в Окружному адміністративному суді Києва заявив директор-розпорядник, один із засновників ММК Віктор ЧЕРНИШОВ.

Головуюча у судовому процесі суддя Марина БОЯРИНОВА задовольнила дане клопотання. Таким чином, суд ухвалив позов ММК залишити без подальшого розгляду.

У коментарі журналістам юрист ММК Елеонора САЛОВА повідомила, що наразі директор ММК виявив бажання залишити заяву без розгляду, тому що коледжу подовжили дію його старої ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

У свою чергу, головний інспектор Державної інспекції навчальних закладів України Наталя НІКОНЧУК повідомила, що ліцензія ММК продовжена до 1 липня 2012 року. «Студенти навчаються, коледж буде реорганізовано» - повідомила вона.

За словами директора ММК Тамари ПЛЮТИ, найближчим часом Міжнародний медичний коледж змінить назву, проте місце його розташування не зміниться. Відповідно, керівництво навчального закладу планує переліцензуватися та вже з травня продовжити свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, приватний виш «Міжнародний медичний коледж» навчає сліпих дітей за спеціальністю “медична сестра-масажист” та глухонімих - за спеціальністю “зубний технік”.

8 лютого керівництво коледжу заявило, що навчальний заклад був незаконно позбавлений ліцензії.

13 лютого голова Державної інспекції навчальних закладів України Михайло ГОНЧАРЕНКО повідомив, що пропозицію про позбавлення ММК ліцензії на здійснення освітньої діяльності було подано за сукупністю повторно виявлених в коледжі порушень ліцензійних умов та низької якості знань студентів.