В одній з британських шкіл тільки 6% дітей говорять англійською

У початковій школі Байрон на Баркеренд Роуд в британському Бредфорд для 93,6% англійська мова не є рідною. Тільки для 26 з 700 учнів в цій британській початковій школі англійська є рідною мовою. Приблизно дві третини учнів цієї школи мають пакистанське походження, чверть дітей з Бангладешу, а решта британських або змішаних коренів.

Згідно з останніми цифрами, всього 57% дітей в районі Бредфорда говорять англійською як рідною мовою. Всього в місті говорять на 140 різних мовах, і близько 23 000 з 54 146 підлітків користуються іноземними діалектами.

Більше третини дітей в Бредфорді, чия рідна мова не англійська, говорять на діалектах панджабі з урду, бенгалі і хіндко, який є шостим основним мовою Пакистану.

Також тут навчається значне число учнів говорять на мовах Східної та Північної Європи, таких як словацька, польська, латвійська і російська, а також на азіатських мовах, включаючи китайську, бірманську і філіппінську, повідомляє Euromag.ru з посиланням на Daily Mail.