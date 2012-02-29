Брат Бубки продав втридорога цукор школярам

Органи освіти Донецької та Львівської області за результатами тендерів уклали угоди на придбання цукру по цінам суттєво вищим від ринкових.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Відділ освіти Пролетарської районної у Донецьку ради за 144 тисяч гривень придбав у ТОВ Фірма "Монблан" цукор по 11,97 грн./кг.

Відділ освіти Будьоннівської районної у Донецьку ради за 153 тисяч гривень придбав у цієї ж фірми цукор по 8,99 грн./кг.

Відділ освіти Куйбишевської районної у Донецьку ради за 150 тисяч гривень придбав у ТОВ "Маріс-2006" цукор по 9,99 грн./кг.

За даними НДІ "Украгропромпродуктивність", в січні цукор в роздрібній мережі Донецьку коштував в середньому 7,39 грн./кг.

Також суттєво дешевше купували цукор в сусідніх регіонах.

Наприклад, управління освіти Мелітопольської міськради Запорізької області за 255 тисяч гривень придбало у підприємця Писанец Д.О. цукор по 6,90 грн./кг.

ТОВ "Монблан" належить депутату Донецької обласної ради Василю Назаровичу Бубці, братові знаменитого спортсмена, чемпіона світу зі стрибків з жердиною Сергія Бубки, повідомляє "Дело".

Василь Назарович входить у фракцію Партії регіонів в обласній раді.

Українська правда