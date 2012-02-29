Директора Центру культури та мистецтв КПІ спіймали на хабарі

Прокуратурою Солом’янського району Києва порушено кримінальну справу щодо директора Центру культури та мистецтв НТУУ «КПІ» за фактом одержання хабара у сумі 18,7 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, за таку «винагороду» директор зобов’язувався в інтересах третьої особи прискорити розгляд питання про надання в оренду та підписання договору-оренди приміщення Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехгнічний інститут».

Справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.