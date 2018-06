Вчені: Багатії більш жадібні та нахабні, ніж бідняки

Заможні люди набагато частіше вчиняють неетичні вчинки, порівняно з бідними, зуміли довести науковці з США та Канади. Психологи з Університету Берклі та Університету Торонто провели серію з семи ретельно підготовлених соціологічних експериментів, які підтвердили загальновідому народну мудрість.

Підсумки дослідження були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences - виданні, яке відоме своїм обережним ставленням до досліджень на соціопсихологічні теми, що викликають підвищений інтерес у публіки.

Так, в ході одного з тестів, проведених на жвавих перехрестях Сан-Франциско, науковці зауважили, що власники дорогих автомобілів частіше порушують правила дорожнього руху і рідше поступаються дорогою пішоходам на "зебрі".

В іншому експерименті групі добровольців з різним рівнем доходу запропонували пограти в кості зі ставкою 50 доларів. Тест показав, що більш заможні гравці, для яких ця сума не є "серйозною", махлювали втричі частіше, передає NEWSru.com .

В іншому дослідженні роботодавці з більш високим соціальним статусом частіше приховували реальну інформацію на інтерв`ю з потенційними працівниками, які претендували на посаду, яку незабаром мали скоротити.

Але, мабуть, найвідвертішим проявом жадібності багатих для психологів став експеримент з цукерками. Багаті брали з коробки вдвоє більше солодощів, нібито призначених для дітей у сусідній кімнаті, ніж менш заможні люди.

Дослідники також встановили, що поріг етичності у людей знижується навіть у тому випадку, якщо їх просто попросити уявити себе багатшими і успішнішими людьми. Сили уяви виявилося достатньо щоб, наприклад, більш охоче приховувати гроші, коли офіціант в кафе помилявся на їхню користь з розміром здачі.

Коментуючи результати свого дослідження, його автори заявили, що багаті люди, володіючи великими ресурсами, більш незалежні від інших членів суспільства і тому менше замислюються про те, як саме будуть розцінені їхні дії.

"Неетична поведінка з метою отримання додаткових доходів і зростання своєї значущості в суспільстві може бути тим "вічним двигуном", який все більше посилює різницю у нерівності доходів серед багатих і бідних", - вважають соціологи.

Зазначимо, що у 2011 році Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що причиною поширення бідності і голоду став егоїзм людей, на якому сьогодні й ґрунтується фінансова система.