У МОН заявляють про «чергову провокацію проти Табачника»

Прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України заявляє про «чергову провокацію проти міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА».

Як зазначається в повідомленні прес-служби МОН, переданому УНІАН, 28 лютого 2012 року деякі засоби масової інформації поширили «відверто провокативну інформацію» стосовно Д.ТАБАЧНИКА.

Так, зокрема, на сайті «Обозреватель» була опублікована новина під заголовком «ТАБАЧНИК ПРИБЕРЕ ЛІТЕРУ “Ї”?» (дата публікації 28 лютого, вівторок, 2012 13:08) з посиланням на щоденну ділову газету «Экономические известия». В новині зазначається, що «… Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що має намір скоротити кількість букв українського алфавіту з 33 до 32» та наводиться його цитата.

«Міністерство офіційно заявляє, що поширена інформація є абсолютною провокацією та брехнею. Міністр Д.ТАБАЧНИК взагалі не давав жодного коментаря з цього приводу», - йдеться в повідомленні.

У МОН також зазначають: «Складається враження, що окремі ЗМІ просто хочуть підвищити свій рейтинг за рахунок недолугого піару. Комісією з питань правопису опікується Національна академія наук України і до складу комісії та її рішень МОНмолодьспорту ніколи не мало й має жодного відношення».

Також у повідомленні МОН є постскриптум: «PS: До відома ЗМІ, які поширюють такого роду провокаційну інформацію: «Літері «Ї», «Ґ», українській мові загалом, а, також, мовам фарсі та суахілі з боку Міністра освіти нічого не загрожує», - запевнив Д.ТАБАЧНИК».