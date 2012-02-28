Американець у Луганську наживався на студентах

У Луганську затримано 45-річного жителя Каліфорнії (США), який наживався на самотніх жінках.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, чоловік зваблював жінок, обіцяючи одружитися, оселявся в їхніх квартирах, а потім обкрадав їх.

«Із місцевими дівчатами він знайомився в нічних клубах і кафе, представлявся то юристом, то лікарем, то військовим. Потім слідували розповіді про маму-мільйонерку. Після чого довірливі дівчата пропонували йому дах над головою. Поживши у чергової дівчини тиждень-другий, він викрав їхні гроші й зникав», - йдеться в повідомленні.

Міліціонери з`ясували, що американець також обкрадав відвідувачів перукарень, влаштовувався репетитором до луганських вишів, а потім обкрадав студентів.

Йому пред`явлено звинувачення за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.