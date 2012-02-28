ДНТУ дав 200 тисяч на саморекламу в ефірі обласного телеканалу

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 20 лютого за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Рекламна агенція «Джаз» на послуги в сфері телебачення в 2012 році на суму 198 тис грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пишуть "Наші гроші".

Компанія Оксани Мустафи має виготовити 20 випусків телепрограми «Донецький політехнік» хронометражем 15-хвилин та розмістити її в ефірі обласної телекомпанії з ранковим повтором.

Вартість одного випуску склала 9,9 тис грн. В тендері також брало комунальне підприємство «РТРК «Регіон-Донбас», яке пропонувало за послуги 199,5 тис грн., що лише на півтори тисячі гривень дорожче, ніж у приватної фірми.

Рік тому ДНТУ замовляв «Джазу» виготовлення 18 випусків по 8 тис грн. за один.