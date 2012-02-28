На Буковині у вогні загинули двоє 5-річних дітей

У селі Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області через пустощі з вогнем загинули двоє 5-річних дітей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МВС України в Чернівецькій області, нещасний випадок стався 27 лютого у другій половині дня.

На момент пожежі 25-річна мати була на подвір’ї домогосподарства, однак пожежу у хаті виявила пізно. Вогонь загасили місцеві жителі, які виявили, що у будинку згоріли шафа, вікна і штори кімнати. У приміщенні, яке не провітрювалося, були повністю закопчені стіни. Батьки виявили дітей без свідомості. На власному автомобілі вони доправили 5-річних дівчаток до лікарні, однак врятувати їх не вдалося.

Ймовірна причина трагедії - дитячі пустощі з вогнем.

На місці події фахівці дослідно-випробувальної лабораторії управління Держтехногенбезпеки області виявили сірники. Тіла загиблих дітей направлені на судово-медичну експертизу.