Томенко запитує Азарова, чому студентам урізають стипендії

Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко звернувся з офіційним листом до Прем‘єр-міністра України Миколи Азарова з проханням роз’яснити ситуацію, що склалася навколо виплати зменшених стипендій студентам Черкаського державного технологічного університету.

У своєму листі Микола Томенко нагадав, що за повідомленнями засобів масової інформації, в лютому місяці в ряді вищих навчальних закладів України, зокрема, у Черкаському державному технологічному університеті студентам, які успішно здали сесію, адміністрація відмовилась виплачувати стипендію в повному розмірі. Замість належних 730 гривень студенти змогли отримати тільки 530 гривень.

Віце-спікер зауважив, що аргументи представників Черкаського вишу зводяться до існування відповідного розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В університеті запевняють, що затримка грошей пов`язана з бажанням уряду стримати інфляцію, але гроші студентам обов‘язково будуть виплачені в червні-липні.

Також у своєму листі політик вимагає звернути увагу на те, що на сьогоднішній день у Черкаському державному технологічному університеті навчаються 2434 студенти-бюджетники. 70% з них отримують стипендію, яка є для більшості з них єдиним джерелом проживання.

Враховуючи наведене, М. Томенко вимагає дати відповідні доручення щодо перевірки ситуації з виплатою стипендії у вищих навчальних закладах в різних регіонах України та поінформувати чи погоджується і підтримується Кабінетом Міністрів України рішення про виплату стипендій у заниженому розмірі.﻿