Як українські письменники їздили в тур по школах

Школярі одинадцяти поліських сіл “вживу” поспілкувалися з українськими письменниками - Іваном Андрусяком та Наталкою Позняк, а публічно-шкільні бібліотеки Володимиреччини поповнилися сучасними видавничими новинками. На Рівненщині пройшла акція «Книга в дарунок».

- Це вже третій етап акції «Книга в дарунок», - говорить її ініціатор, голова правління фонду «Наш край» Василь Яніцький. – Розпочали ми в квітні минулого року, коли привезли в районні бібліотеки рівненського Полісся по сотні найцікавіших новинок для малюків і підлітків, а також організували зустрічі з популярними дитячими авторами – Сашком Дерманським, Сергієм Пантюком, художнім редактором журналу «Малятко» та дитячою письменницею Оксаною Кротюк, Олександром Есауловим. А восени ми допомогли видати збірку казок «Країна Казкомрій» чудового письменника із мого рідного райцентру Зарічне Романа Демчука – і практично весь наклад було передано в бібліотеки. До нас почали звертатися з запрошеннями з інших сіл. Так виникла ідея такого рейду. А тепер, проїхавшись із письменниками, побачивши реакцію дітлахів, я знаю, що такі акції мають відбуватися в кожному селі.

Візит столичних письменників справив враження на дітлахів. Бо, схоже, досі ніхто ще з дорослих так просто і щиро не бавився з ними, розповідаючи про Чупакабру, Чакалку чи родину Бабаїв, демонструючи, як зі звичайнісінької рукавички зробити зайчика, відкриваючи секрети, як стати дитячим письменником і що зробити для того, щоб не лише бегемот почав літати, але й народ теж відчув за плечима крила.

- Нерідко мені здавалося, що не лише діти, а й учителі, і селяни, які приходили на ці зустрічі, трохи "відтавали душею", то сміючись, то замислюючись разом з нами, і виходили добрішими, тремкішими, з бодай трішечки, та все ж розгладженішими зморшками на лобі. Адже кожній людині необхідна "робота душі" - а в наших селах, на жаль, культурних спричинків до неї не так багато..., - ділився враженнями Іван Андрусяк.

До речі, і самі письменники зробили для себе багато відкриттів, адже в кожній школі, де проходили зустрічі, були якісь свої традиції, особливості.

У Довговолі, наприклад, сцена була прикрашена особливими вишитими рушниками – з 1996 року кожен випускний клас залишає в дарунок школі рушник із вишитими прізвищами учнів та іменами першої вчительки і класного керівника. А в Собіщицях та Городці при школі діють чудові шкільні етнографічні та літературні музеї (в останньому селі навіть існує вже досить відомий літературний фестиваль «Городецький автограф»).

Для Наталки Позняк особливим видався візит до Антонівки – села, в якому вона народилася і де свого часу вчителювали її батьки.

- Такі акції нам та нашим юним користувачам – як ковток свіжого повітря, – говорить заступник директора Володимирецької ЦСПШБ по роботі з дітьми Людмила Босик. – Не секрет, що річний бюджет на поповнення фондів бібліотечної системи району до 30 тисяч гривень на рік – невелика сума, зважаючи на те, що місцеві книготоргівельні структури, з якими ми пов’язані угодою, дитячі книги брошурного формату пропонують до 20 грн., повноцінне друковане видання вартує в середньому 40-90 грн. Тож придбані на цю суму примірники не задовільнять в повній мірі потреби 46 закладів. А, оскільки ми, в першу чергу, закуповуємо програмну літературу та довідкові видання, на художні книжки коштів майже не лишається. Я вже не кажу про естетичну насолоду дітей від спілкування з авторами, коли вони мають можливість отримати критичні зауваження чи схвальний відгук на власну літературну творчість від визнаного знавця цієї справи. Після таких акцій відвідування бібліотек на порядок зростає, а юних поетів, прозаїків, казкарів та журналістів частіше відвідує Калліопа – муза літератури.

Найближчим часом подібна акція відбудеться на Рокитнівщині.

Олена Вітич