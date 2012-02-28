Старшокласник побив вчительку в шкільній їдальні

Поліція почала розслідування інциденту, що стався 27 лютого в томській школі № 41. За даними УМВС Томської області, учень старших класів побив вчительку в приміщенні шкільної їдальні, повідомляє Російська газета.

Як повідомляє відомство, 11-класник, якому нещодавно виповнилося 18 років, був затриманий поліцією. Вчителька була доставлена ​​в лікарню, але від госпіталізації відмовилася.

Уповноважений при президентові РФ з прав дитини Павло Астахов вважає, що школяр, що підняв руку на вчителя, повинен бути покараний за всією суворістю закону.

- Має бути порушена кримінальна справа за статтею побої або нанесення пошкоджень відповідної тяжкості. Відповідальність за подібні дії настає з 14-річного віку, - сказав Астахов.

За його словами, відтоді як школи втратили виховні функції, вчителі все частіше стикаються із зневажливим ставленням учнів.

- Школа повинна боротися за підвищення авторитету своїх працівників, - заявив Астахов.