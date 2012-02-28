Студенти російського вишу відмовляться від мобільних та комп'ютерів

Студентам Тамбовського державного університету імені Державіна в якості експерименту запропонують на три тижні відмовитися від використання комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетників та інших сучасних гаджетів, повідомила в понеділок прес-служба університету.

"Єдиним засобом зв`язку для них залишиться лише домашній телефон, мобільним зв`язком можна буде скористатися лише в екстрених ситуаціях у вигляді дзвінків у поліцію, МНС та швидку допомогу. Кожен учасник експерименту буде вести спеціальний щоденник, в якому двічі на день буде описувати свої відчуття" , - відзначають у вузі.

В експерименті, який буде проведено з 10 по 31 травня, візьмуть участь 25 студентів-добровольців. За підсумками дослідження буде розроблено спеціальне науково-методичний посібник, що дозволяє уникнути випадків інтернет-залежності.

Як відзначають в університеті, експеримент співпаде з проведенням Всесвітнього дня відмови від комп`ютерів і мобільних пристроїв (Shutdown Day), який пройде вперше в Росії 16 травня. В цей день компанії в усьому світі запропонують своїм співробітникам відключити свої комп`ютери і мобільні телефони і присвятити день живому спілкуванню з колегами, друзями і партнерами по бізнесу.

"Ми вирішили таким чином застосувати профілактичні заходи, щоб зрозуміти, наскільки сильно інтернет і мобільний зв`язок впливають на менталітет і емоційний стан наших студентів, наскільки може бути небезпечно" жити в мережі ". При цьому ми розуміємо, що кожна доросла людина має вирішувати сам, чи включати йому сьогодні комп`ютер, і заборони тут малоефективні ", - вважає ректор вузу Владислав Юр`єв.

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