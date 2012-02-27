Завтра УжНУ вимагатиме відставки Табачника

Завтра, 28 лютого, о 14.30, на площі Народній відбудеться мітинг студентів та викладачів УжНУ в підтримку свого навчального закладу, повідомляєЗакарпаття онлайн

Приводом до нього стали численні порушення під час останньої міністерської перевірки та поширення чуток про можливу "реорганізацію" вишів Закарпаття в один навчальний заклад. Як повідомила голова профкому студентів УжНУ Андріана Завадяк, студенти та викладачі вимагатимуть відставки міністра освіти Дмитра Табачника та його першого заступника Євгена Суліми.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Сливка повідомив, що на розширеному засіданні Вченої ради було вирішено просити офіційної підтримки у голови облради Івана Балоги та "губернатора" краю Олександра Ледиди. Керівництво вузу також надіслало їм офіційні запрошення на засідання трудового колективу, яке відбудеться завтра, о 15.00, на економічному факультеті УжНУ. Від очільників краю чекають висвітлення їхньої позиції у цій ситуації.

Що цікаво, саме під час роботи цієї шокуючої міністерської перевірки Ужгородський національний університет отримав Диплом "за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу, національної системи освіти України" за результатами XV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012", що проходила в Києві з 15 по 17 лютого. Першим підписом у цій нагороді, як не дивно, є підпис Дмитра Табачника.