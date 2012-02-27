Янукович вручив Патону орден Свободи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Бориса ПАТОНА з 50-річчям перебування на посаді президента Національної академії наук України (НАНУ) та вручив йому орден Свободи.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається, під час зустрічі з Бюро Президії НАНУ В.ЯНУКОВИЧ подякував Б.ПАТОНУ за його піввікову плідну роботу на посаді керівника Національної академії наук.

«Нам зараз треба подивитись, як ми будуватимемо сучасну модель науки, поєднаної з освітою, виробництвом та економікою. Я розраховую на те, що ця робота буде вестися разом із Вами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Б.ПАТОНА.

Президент НАНУ в свою чергу подякував главі держави за увагу до питань розвитку науки та освіти в Україні. «Ми в Національній академії наук будемо намагатися й надалі будувати свою роботу так, щоб розвивати усі галузі науки: природничі, гуманітарні й технічні», - сказав Б.ПАТОН.

Крім того, члени Президії НАНУ подарували В.ЯНУКОВИЧУ книгу спогадів сучасників про Б.ПАТОНА, видану до 50-річчя його перебування на посаді президента НАНУ.