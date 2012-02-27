Янукович каже, що українській промисловості потрібен ривок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що однією з важливих складових інноваційного розвитку нашої держави повинна стати модернізація науки.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з Бюро Президії Національної академії наук України, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Наша мета – разом із Національною академією наук розглянути питання модернізації науки, об’єднавши нашу науку, освіту та реальний сектор економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, сьогодні, на жаль, наука, як і інші сфери розвитку країни, переживає непрості часи.

Президент водночас наголосив, що ідея інноваційного розвитку України була, є і залишається актуальною. Глава держави висловив переконання, що без технологічного оновлення виробництва та промисловості неможливий якісний рух вперед, випуск конкурентоспроможної продукції тощо.

«Потрібний технологічний ривок, який би створив умови для підвищення рівня конкурентоспроможності нашої промисловості», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.