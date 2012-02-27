На Полтавщині підліток «замінував» навчальний заклад

Сьогодні, 27 лютого, об 11.30 до чергової частини Козельщинського райвідділу міліції Полтавської області зателефонував невідомий і повідомив про замінування Козельщинського навчально-виховного комплексу, розташованого в районному центрі на вулиці Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, на місце події одразу виїхали представники декількох правоохоронних відомств і медичні працівники.

Слідчо-оперативна група райвідділу, експерти-вибухотехніки, кінологи із службовими собаками, співробітники ДАІ, МНС і СБУ обстежували безпосередньо будівлю і прилеглу до неї територію, евакуювали всіх учнів і працівників навчального закладу (загалом близько 100 осіб).

Паралельно правоохоронці працювали над встановленням особи, яка повідомила про закладку вибухівки.

Незабаром з`ясувалося, що інформація про замінування виявилася жартом.

Правоохоронці встановили, що роботу навчального закладу паралізував його 14-річний учень.

Наразі триває подальша перевірка, в рамках якої будуть встановлені всі обставини події і прийнято адекватне юридичне рішення щодо школяра і його батьків.

«Але крім відповідальності за вчинене правопорушення, сім`ї підлітка ще доведеться відшкодувати велику суму, витрачену державними установами у зв`язку з реагуванням на свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян. А це в середньому близько 20 тис. грн.», - наголошується в повідомленні.