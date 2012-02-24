Джоан Роулінг напише книгу для дорослих

Автор серії книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг уклала угоду з видавництвом Little, Brown and Company на публікацію книги, розраховану на дорослу аудиторію.

Назва і головна тема книги, а також терміни її виходу не повідомляються, пише Українська правда з посиланням на Lenta.ru. У заяві, поширеній видавництвом, підкреслюється лише, що новий твір письменниці "буде дуже відрізнятися від серії книг про Гаррі Поттера".

Перша книга Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшла в 1997-ому році, а остання книга із серії була опублікована в 2007-ому році. Повідомлення про те, що Роулінг почала писати книгу для дорослих, з`явилися незабаром після публікації останнього "Гаррі Поттера".