Джоан Роулінг напише книгу для дорослих
14:45, 24 лютого 2012Освіта
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Назва і тема ще таємниця
Автор серії книг про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг уклала угоду з видавництвом Little, Brown and Company на публікацію книги, розраховану на дорослу аудиторію.
Назва і головна тема книги, а також терміни її виходу не повідомляються, пише Українська правда з посиланням на Lenta.ru. У заяві, поширеній видавництвом, підкреслюється лише, що новий твір письменниці "буде дуже відрізнятися від серії книг про Гаррі Поттера".
Перша книга Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшла в 1997-ому році, а остання книга із серії була опублікована в 2007-ому році. Повідомлення про те, що Роулінг почала писати книгу для дорослих, з`явилися незабаром після публікації останнього "Гаррі Поттера".
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